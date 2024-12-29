شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالتحول إلى مجتمع رقمى متكامل يشمل حوكمة البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير المهمة، كان أبرزها إعلان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات..



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..

توجيهات رئاسية بالتحول إلى مجتمع رقمى يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التى تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها فى مصر.

الحكومة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى بعائد 15%

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات..

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري جدول مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالى 2024/2025.

النواب يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضى المدة أو بالصلح

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة (16) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضى المدة أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التى ينص عليها القانون.

أهلا رمضان.. وزير التموين يعلن توفير سلع الشهر الفضيل بتخفيضات 30%

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق جناح خاص تحت شعار "أهلاً رمضان" ضمن سوق اليوم الواحد، المقرر تنظيمه فى عدد من المناطق بمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، ويهدف هذا الجناح إلى توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، فى إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين قبيل شهر رمضان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

سيف الجزيرى على دكة بدلاء الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة

يجلس التونسى سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الكرة بنادى الزمالك على دكة البدلاء خلال لقاء فريق اليوم أمام الاتحاد السكندري فى الجولة السابعة من الدورى الممتاز.

البرلمان يوافق على انقضاء الدعوى الجنائية بمضى 10 سنوات من وقت وقوع الجريمة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة (17) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين، وفى مواد المخالفات بمضى سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربـى، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2025، وجاء نصها:

مغادرة أول فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحري.. صور

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، مغادرة أول فوج من السوريين لبلادهم عبر ميناء نويبع البحرى، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والأردني، على متن العبارة "آيلة"، والذى يضم 40 شخصًا، حيث قامت شركة جيت الأردنية بنقلهم عبر أتوبيسات من أماكن إقامتهم بالقاهرة إلى الميناء.

وزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بمنطقة شمال مرسى علم وتعلن إغلاق المنطقة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر، لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسى علم، مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر و الجهات المعنية للوقوف على اسباب الحادث.

قرار جمهورى بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 597 لسنة 2024 باستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2021 المشار إليه، النص التالي: "يفوض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم فى مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليه فى قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما يتعلق بالتعيين فى وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية، فما دونها بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم".

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول اليوم فى الدورى الإنجليزي

يخوض محمد صلاح، قائد منتخب مصر، مباراته الأخيرة فى 2024 عندما يلتقى وست هام ضد ليفربول مساء اليوم، الأحد، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الموسم الحالي.

رسائل تهنئة بالسنة الجديدة 2025 .. 50 فكرة للأصحاب والأهل وزملاء العمل

مع اقتراب العام الجديد 2025، تصبح رسائل تهنئة العام الجديد أكثر من مجرد كلمات؛ فهى وسيلة تعبر عن الفرح والتفاؤل وتعزز الروابط الاجتماعية والعائلية. تحمل هذه الرسائل فى طياتها مشاعر الحب والأمل، وتضيف لمسة خاصة إلى بداية العام. سواء كانت موجهة للأصدقاء، العائلة، أو شريك الحياة، فإنها تلعب دورًا هامًا فى تقوية العلاقات وبث روح إيجابية للعام الجديد. لذا نستعرض 50 رسالة يمكنك إرسالها فى رأس السنة حسب علاقتك بالمرسل إليه.

الرئيس السيسى يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادى الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد 2025.