شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة العمرانية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبرعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

ونشرت إدارة العمرانية التعليمية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب وطالبات مدارس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

وتعمل الإدارات التعليمية بالجيزة على الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بداية من يناير المقبل، بتوفير مستلزمات واحتياجات المدارس لعقد التقييمات للطلاب، ووضع الأسئلة وطباعتها وتظريفها والحفاظ على سريتها حتى وصولها إلى الطلاب باللجان الامتحانية.

وحددت المديرية والإدارات التعليمية تعليمات عقد امتحان الفصل الدراسي الأول، ومنها مكافحة الغش داخل اللجان، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، مع السماح للطالب بالحصول على وقته بالكامل المخصص لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول حسب كل مادة دراسية، إضافة إلى التأكد من أن طباعة الأسئلة تم بشكل يضمن قرأتها لدى الطلاب.



