شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع حادث هجوم قرش بشمال مرسى علم وتعلن إغلاق المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قرارا برفع حالة الاستعداد والمتابعة اللحظية بمحميات البحر الأحمر، لمتابعة حادث هجوم سمكة قرش بالمياه العميقة خارج منطقة السباحة بمنطقة شمال مرسي علم، مع تشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر و الجهات المعنية للوقوف علي اسباب الحادث.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغ بتعرض عدد 2 من الأجانب لحادث هجوم من سمكة قرش في منطقة شمال مرسي علم مما اسفر عن إصابة أحدهما ووفاة الاخر وتم إيداعهم مستشفي بورتو غالب.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد علي أن التعامل مع الحادث يتم في إطار الاجراءات العاجلة لوزارة البيئة، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث سيتم اغلاق المنطقة ومنع السباحة من منطقة السقالات لمدة يومين اعتبارا من غدا الأثنين، خاصة في ظل وجود تعليمات مشددة مسبقة تم نشرها بمنع السباحة من علي السقالات، وسيتم إجراء المتابعة لمراعاة استقرار الأوضاع في موقع الحادث ومناطق المسح المستهدفة.