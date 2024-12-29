شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعلن الحداد الوطنى حتى الرابع من يناير على ضحايا تحطم الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية الحداد الوطني حتى الرابع من يناير على ضحايا تحطم الطائرة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأحد، أن طائرة تنقل 181 شخصًا، بواقع 175 راكبًا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

وأوضحت أن الطائرة المنكوبة كانت في رحلة من بانكوك في تايلاند إلى مطار موان الدولي بإقليم جنوب جولا على بعد 288 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سول.

وقال مُتحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينج 737-8AS.