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وزارة الداخلية تعلن شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن للدفعة الجديدة.. إنفوجراف

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن للدفعة الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود عبد الراضي

الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:14 م

 

أعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القطاع بالقاهرة الجديدة، عن الشروط والمزايا المتعلقة بالدفعة الجديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

وخلال " الانفوجراف"، سنستعرض أبرز شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن ....

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