وزارة الداخلية تعلن شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن للدفعة الجديدة.. إنفوجراف

أعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القطاع بالقاهرة الجديدة، عن الشروط والمزايا المتعلقة بالدفعة الجديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

وخلال " الانفوجراف"، سنستعرض أبرز شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن ....