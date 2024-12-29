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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن للدفعة الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود عبد الراضيالأحد، 29 ديسمبر 2024 02:14 م
أعلن اللواء تامر مخيمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القطاع بالقاهرة الجديدة، عن الشروط والمزايا المتعلقة بالدفعة الجديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
وخلال " الانفوجراف"، سنستعرض أبرز شروط الالتحاق بمعهد معاوني الأمن ....
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