شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وزير التموين لمناقشة تطوير الخدمات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، صباح اليوم، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أول زيارة رسمية لوزير التموين لمبنى الديوان العام للمحافظة، ليتفقد عددًا من المشروعات والخدمات والمنشآت التموينية التي تعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك فى مستهل زيارة وزير التموين لمحافظة القاهرة لإفتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية ، والمركز التكنولوجى للخدمات التموينية، ومنفذ دائم لبيع السلع الاساسية بروض الفرج.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد ، واللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التموين، ود. علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد عصام معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ، وأحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ، وناصر ثابت مدير مديرية التموين.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون لتطوير الخدمات التموينية، ومناقشة المشروعات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ،كما تم إستعراض المشروعات الحالية في مجال التموين والتجارة الداخلية، والملفات المتعلقة بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتنظيم عدد من المعارض لبيع السلع بأسعار أقل من مثيلاتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم منظومة التموين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل جاهدة على دعم جهود وزارة التموين في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع وزارة التموين لضمان إستدامة وتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين بكفاءة عالية.

وعقب اللقاء، شهد الحضور عرضاً تقديمياً بالقاعة الكبرى بالديوان العام تم خلاله إستعراض أهم المؤشرات والإنجازات التموينية بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي عدد السكان المستفيدين من التموين بالعاصمة 6 ملايين و 893 ألف مواطن ، وعدد البطاقات التموينية الصادرة يبلغ 2 مليون و141 ألف بطاقة ، ويوجد 916 بدال تمويني لصرف السلع التموينية، و 288 جمعية استهلاكية، و550 منفذ لمشروع جمعيتي .

ويبلغ عدد الصوامع بالعاصمة صومعتين، ويبلغ اجمالي عدد المطاحن 18 مطحن منهم 13 مطحن قطاع عام، و5 مطاحن قطاع خاص ، ويبلغ عدد المخابز البلدية 2028 مخبز ، ويوجد بالقاهرة 341 محطة وقود .

