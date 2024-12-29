شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، جاء بها:

بمشاعر الاعتزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى، بمناسبة العام الميلادى الجـديد.

يطل علينا هذا العام وتتواصل مسيرة العمل الوطنى نحو تحقيق غدٍ مشرق بالآمال، لترسيخ دعائم الإستقرار لشعب عظيم إصطف خلف قيادتكم الحكيمة، وواجه التحديات بإيمان وبإرادة وطنية مُستبشراً بما تحقق من مشروعات ومُتطلعاً للمزيد من الإنجازات لتحيا مصر دائماً واحة للأمن والأمان.

حفظكم الله الرئيس قائداً أبياً وحفظ مصر من كل سوء ونحن فى جهاز الشرطة على عهدنا، نمضى بعزيمة ثابتة وبصمود لا يلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء، وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" جاء بها "يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم وللسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد.

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى ونستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية، لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالاً للجهود الوطنية المضنية فى مجال التنمية والبناء لنرجو المولى جلت قدرته، التوفيق لمسيرتكم المعطاءة ولمؤسستنا التشريعية السداد حفظ الله مصر ورعى شعبها إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــام وأنتم بخــير".

كما بعث برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" جاء بها "بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد يُشرفنى أن أُعرب لكم ولأعضاء مجلسكم المُوقر عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

إننا نبدأ عاماً جديداً بكل الثقة والرجاء فى مسيرة إنجاز وعطاء تحمل لمصرنا الغالية أملاً وعملاً مخلصاً لآفاق مُستقبل مُشرق يرتكز على مبادىء راسخة فى وجدان الشعب/ وضمير الأمة المصرية العظيمة، التى أهدت للعالم بأسره منذ فجر التاريخ قيم الحضارة والنماء.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" جاء بها "يسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد .. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى، راجين من المولى جلت قدرته لمسيرتكم دوام التوفيق والسداد .

ونحن على أعتاب عام جديد نرجوه مفعماً بالإنجازات مكللاً بالنجاحات تتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية، لتكون قاطرة لدفع مسيرة العمل الوطنى نحو آفاق التنمية والبناء لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة، ووكل عـــام وأنتم بخـــير".

كما بعث الوزير برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، جاء بها "يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد أن نعرب لكـم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصـدق التهانى وأسمى الأمانى، وإننا إذ نستقبل العام الميلادى الجديد فى ظل تحديات

تواجهها المنطقة والعالم من حولنا، ليُسجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود للأمة المصرية ستظل شاهدة على نُبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد أبطال القوات المسلحة ملحمة وطنية من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز، حفظ الله مصر وجيشها الباسل إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها "يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد أن نبعث لكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأســمـى الأمـانى.

متمنيـاً لكــم مزيــــداً من الرفعــــة والتقـــــدم داعياً المولى عز وجل أن يحفظ قواتنــــــا المســلحـة الباسلة درعــــاً قويـــــاً وأن يُهيـــــىء لهـــــا من فضــــله مزيــــــداً من التقـدم والنجاح حفظ الله مصرنا الغالية، لتحيا الكنانة دائماً فى عزة وكرامة قوية بمبادئها شامخة بعطاء أبنائها، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصـير.

كما بعث الوزير برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء فيها "يسرنى مع بداية العام الميلادى الجديد 2025 أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

يأتى إحتفالنا بعام ميلادى جديد حققت فيه المنظومة الأمنية العديد من النجاحات والإنجازات بفضل تواصل العطاء والتضحيات، وإننا إذ نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء أن يجعله عام خير ونماء وسلام، لنرجو لمسيرتنا الوطنية دوام التوفيق والسداد، ونؤكد على أهمية التفانى والمثابرة والإقدام وبذل المزيد من الجهد والإرتقاء بمعدلات الأداء لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، لتحيا مصر دائماً عزيزة كريمة ويحى شعبها العظيم آمناً مطمئناً، وكـل عــام وأنتــم بخــير".