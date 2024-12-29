شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 8 ملايين جنيه لتطوير الطرق المؤدية للمزارات السياحية بالواحات والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تخصيص 8 ملايين جنيه لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المزارات السياحية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، وذلك في اطار تهيئة المناخ السياحي الملائم للزائرين وتوفير تجربة سياحية فريدة لما تتمتع به الواحات البحرية من مزارات ومقتنيات ومقومات سياحية لا مثيل لها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الطرق التي من المقرر البدء في تنفيذ أعمال تطوير ورصف لها تضم الطريق المؤدي لبحيرة المأمور السياحية، وطريق حديقة الطفل، وطريق بلازا السياحي، والطريق المزدوج بجزيرة الوسطى.

وأعلن محافظ الجيزة، بدء تنفيذ خطة الرصف للطريق الأوسطي بالواحات، ضمن خطة الرصف للعام المالي الحالي بتكلفة 2.3 مليون جنيه، وذلك من الناحية الغربية ليربط الطريق الأوسطي من ناحية شارع وطني ممتد غربًا بطول 450م2 ازدواج.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى وسرعة الانتهاء منها.

وأكد محافظ الجيزة، التعاون المثمر مع جهاز تعمير الوادي الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة ثلاث طرق حيوية وهامة لأهالي الواحات البحرية، ضمن خطة الجهاز وهم طريق أحمد عيد الرابط بين طريق مصر الواحات ليصل إلى الطريق الدائري بمدينة الباويطي بطول 1.2 كم، وطريق البامب بدءًا من الطريق الدائري ليصل إلى طريق مصر الواحات بطول 1.2 كم، بالإضافة إلى البدء في استكمال رصف طريق سيوة بقرية القصر بطول 1 كم تقريبًا.

وأكد المحافظ، استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.