شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 29-12-2024 بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد 29- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ لمجمعات الاستهلاكية:

الطماطم بـ7.5 جنيه. البصل الأحمر بـ15 جنيها. البصل الأبيض بـ20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ9 جنيهات

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ12 جنيها

- بطاطا بـ10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها. - الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 55 جنيها . - الليمون بـ 45 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ12 جنيها.

- البسلة بـ30 جنيها. الموز البلدي بـ 26 جنيها. الرمان بـ40 جنيها

الفراولة بـ45 جنيها. البرتقال بـ16 جنيها. الجوافة بـ30 جنيها.

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