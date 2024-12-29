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أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد 29-12-2024 بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ مدحت وهبة

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:00 م

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم الأحد 29- 12- 2024 في طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ  لمجمعات الاستهلاكية:


الطماطم بـ7.5 جنيه.

البصل الأحمر بـ15 جنيها.

البصل الأبيض بـ20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ9 جنيهات
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ12 جنيها
- بطاطا بـ10جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 16 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ16 جنيها.
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 55 جنيها .

- الليمون بـ 45 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ12 جنيها.
- البسلة بـ30 جنيها.

الموز البلدي بـ 26 جنيها.

الرمان بـ40 جنيها
الفراولة بـ45 جنيها.

البرتقال بـ16 جنيها.

الجوافة بـ30 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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