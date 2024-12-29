شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز البحوث الزراعية: القمح المحصول الأكثر أهمية فى غذاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية إن محصول القمح يعتبر المحصول الغذائى الأكثر أهمية فى غذاء الشعب المصرى وشعوب العالم.

أضاف عبد العظيم أنه يتم تكريم مزارعى القمح المتفوقين ومهندسى الإرشاد المتميزين لتحقيق محصولا عاليا من القمح يعنى قدرتهم على تطبيق التوصيات الفنية للمحصول وهذا ليس تكريماً للمزارعين فقط بل لكل من ساهم فى إنتاج القمح إبتداءا من الباحث الذى يستنبط الأصناف الحديثة ويضع التوصيات الفنية لتعظيم إنتاجية وحدة المساحة والباحثين من التخصصات المختلفة وجهاز الإرشاد الزراعى وإدارة إنتاج التقاوى وغيرهم من قطاعات الوزارة تحت رعاية وزير الزراعة.



كما استعرض الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية جهود المعهد فى استنباط الأصناف الجديدة من المحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك جهود الحملة القومية للقمح والتى بدأت نشاطها من بداية الثمانيات حتى الآن.



واشاد بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمى حيث أدت إلى النجاحات التى تحققت خاصة خلال العشر سنوات الماضية مما ساهم فى إنتشار زراعة الأصناف الحديثة والزراعة على مصاطب مما أدى إلى ترشيد إستهلاك المياه وتوفير فى كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة الأمر الذى انعكس ذلك على زيادة المساحة المنزرعة لتصل إلى أكثر من ثلاثة مليون فدان بإنتاجية تصل إلى 10 مليون طن مما يساهم فى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وينعكس ذلك على اقتصاديات دخل المزارع لتأهل له حياة كريمة وغيرها من الانجازات التى تحققت.