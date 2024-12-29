شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية لتوفير السلع بتخفيضات 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30% .

ويوفر سوق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة ، كما توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين باستمرار مد أسواق اليوم الواحد بالسلع في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت .