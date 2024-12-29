شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة بمطار موان إلى 151 قتيلا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:34 ص

أعلنت إدارة الإطفاء بـ كوريا الجنوبية، عن ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة بمطار موان إلى 151 قتيلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد مدينة "موان" بمقاطعة "جولا الشمالية" منطقة كوارث، وذلك بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "جيجو" بالمطار قبل ساعات.

وتعهد تشوي بأن الحكومة ستعمل جاهدة للكشف عن سبب وقوع الحادث وستضع التدابير اللازمة لمنع تكراره.