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كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة بمطار موان إلى 151 قتيلا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:34 ص

أعلنت إدارة الإطفاء بـ كوريا الجنوبية، عن ارتفاع عدد قتلى تحطم الطائرة بمطار موان إلى 151 قتيلا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أعلن القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الأحد مدينة "موان" بمقاطعة "جولا الشمالية" منطقة كوارث، وذلك بعد حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران "جيجو" بالمطار قبل ساعات.

وتعهد تشوي بأن الحكومة ستعمل جاهدة للكشف عن سبب وقوع الحادث وستضع التدابير اللازمة لمنع تكراره.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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