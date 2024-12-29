شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: المزارعون عصب الأمن الغذائى والوزارة فى خدمتهم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:30 م

كرم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مزراعى ومنتجى القمح والباحثين والمرشدين الزراعيين وبعض وكلاء وزارة الزراعة فى المحافظات، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل ومديرى المعاهد والمعامل البحثية وبعض قيادات الوزارة.



ووجه وزير الزراعة الشكر إلى كل مزراعين مصر خلال احتفالية الحملة القومية للقمح والتى نظمها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، واصفا إياهم بأنهم عصب الأمن الغذائى ومؤكدا على وضع كل إمكانيات الوزارة فى خدمة صغار المزارعين والذين يقومون بزراعة أكثر من خمسة ملايين فدان.

أشاد فارق بالعلماء والباحثين فى مركز البحوث الذين يسارعون الزمن من أجل استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية ومقاومة للتغيرات المناخية وتسهم فى ترشيد المياه مؤكد على دعم القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لكل الأبحاث العلمية التطبيقية الجادة التى تسهم فى خدمة المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وزير الزراعة اننا نسعى إلى زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 22 اردب إلى 25 اردب الامر الذى يوفر كثيرا من تكاليف استصلاح الاراضى الصحراوية الباهظة مشيدا ببعض المزراعين الذين حققوا 28 اردب للفدان من خلال الحقول الإرشادية.

واستمع فاروق إلى مشكلات بعض المزراعين ووجه بتنظيم حملة قومية لمكافحة حشائش القمح خلال الموسم الحالى وعلى نفقة الوزارة مشيرا إلى قيام الوزارة بتوفير كافة مستلزمات الإنتاج وكذلك الميكنة الزراعية فى كل مراحل الزراعة حتى الحصاد لزيادة الانتاجية وتقليل الفاقد والهدر.

كما وجه الوزير بزيادة الحقول الإرشادية للمزارعين على مستوى الجمهورية فى كافة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح باعتباره أحد أهم محاور الأمن الغذائي.



وأكد وزير الزراعة أن العام الجديد سوف يشهد طفرة فى الخدمات المقدمة للمزارعين خاصة فى الإرشاد الزراعى والتحول الرقمى والقوافل البيطرية وضبط سوق المبيدات والأسمدة مشيرًا إلى انشاء اكثر من 250 مركز ارشاد زراعى من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفى نهاية كلمته وجه وزير الزراعة الشكر للدكتورة جينا الفقى رئيس اكاديمية البحث العلمى على هذا التعاون مع الوزارة والفريق المشارك فى الحملة من مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية وغيرها.