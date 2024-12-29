شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الخميس المقبل.. اعرف مواعيد امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:21 م

ينشر الخليج 365 جداول امتحانات صفوف النقل والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة لـ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 .

موعد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لـ صفوف النقل: من يوم الخميس 2025/1/2، حتى يوم الخميس 2025/1/9 .

امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15

امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16

امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23