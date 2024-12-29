شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا في ضحايا تحطم طائرة جنوب غرب سول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الصديقة في ضحايا تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير" أثناء هبوطها بجنوب غرب العاصمة سول يوم 29 ديسمبر، ما أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر - بحسب بيان لوزارة الخارجية - على تضامنها الكامل مع جمهورية كوريا، حكومة وشعبا، في مواجهة آثار هذا الحادث المروع، ومواساتها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.