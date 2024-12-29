شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:35 ص

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق الامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول، مشيرة إلى أن الامتحانات تنطلق يوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

وجاء جدول امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة الجيزة، على النحو التالي:

-السبت 18 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

-الإثنين 20 يناير 2025: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة.

-الثلاثاء 21 يناير 2025: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 22 يناير 2025: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-الخميس 23 يناير 2025: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لإستقبال الإمتحانات والتأكد من جاهزية كافة اللجان المقرر عقد الإمتحانات بها والمراجعة الدورية لإستعدادات الإدارات والمدارس بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أية تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس ورفع أية مخلفات أولاً بأول ومنع أية مظاهر للعشوائية والضوضاء لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.