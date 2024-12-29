شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى تعلن بدء إجراء عمليات إصلاح عيوب الشبكية بمستشفى بنها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، بدء إجراء عمليات إصلاح عيوب الشبكية بمستشفى بنها للتأمين الصحي، وذلك في إطار العمل على تطوير خدمات المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه تم تزويد المستشفى بجهاز فاكو حديث، بالتزامن مع توافر أحدث الميكروسكوبات الجراحية، للقضاء على قوائم انتظار جراحات العيون ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة.

ولفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى تزويد المستشفى بـ 4 أسرة رعاية مركزة، ليصبح إجمالي أسرة الرعاية المتوسطة التي تم تشغيلها خلال الـ6 أشهر الماضية 12 سرير رعاية متوسطة، وذلك ضمن المشروع القومي للرعايات والطوارئ، موضحًا أن وحدات الرعاية المتوسطة التي تم تشغيلها، تسهم في تقليل الضغط على أسرة العناية المركزة للمرضى الأكثر إحتياجًا لتلك الأسرة، كما توفر المزيد من الوقت والموارد للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية دقيقة وفائقة.

وأشار إلى أهمية التوسع في وحدات الرعاية المتوسطة، للمساعدة في سد الفجوة بين الأقسام الداخلية والجراحية ووحدات الرعاية المركزة، وذلك لنوعية محددة من المرضي الذين لا يحتاجون إلي أجهزة تنفس صناعي أو غسيل كلوي أو إستخدام كثيف للأدوية المقوية لعضلة القلب، أو الخدمات التمريضية والطبية المكثفة.

وتابع الدكتور أحمد مصطفى أن المستشفى يقدم خدمات متكاملة في (جراحات القلب المفتوح، وجراحات الأورام، والمخ والأعصاب، وجراحات العيون، والعظام، والقساطر القلبية والمخية والطرفية)، وأجرت المستشفى 15286 عملية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار في 2018، إلي جانب إجراء 4 ألاف عملية جراحية خلال شهور أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر لعام 2024، وذلك خارج جراحات قوائم الانتظار.

وذكر رئيس الهيئة، أن المستشفى تم تزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، حيث وفرت الهيئة جهاز الفاكو لجراحات العيون والشبكية، وأجهزة أشعة عادية ومتنقلة، وأجهزة السي أرم لجراحات العظام والمسالك البولية، بالإضافة إلي حضانات وأجهزة تنفس صناعي وأسرة رعاية مركزة، ومحطات مركزية لمراقبة مرضي الرعايات، وأجهزة للمعامل، وجهاز مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، وتانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر، وذلك لضمان استمرار توافر الأكسجين على مدار الساعة، حرصًا من وزارة الصحة على الارتقاء بالخدمة الطبية داخل المستشفيات.

وأشار الدكتور أحمد مصطفي، إلى حصول المستشفي علي الاعتماد المبدئي "GAHAR" من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن العمل مستمر لتجهيز المستشفي للحصول علي الاعتماد النهائي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن تقنية "الفاكو" تعمل علي إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين، مع استبدال العدسة المعتمة بأخري صناعية سليمة، مؤكدًا نجاح إجراء أولي عمليات الشبكية بالمستشفي لمريض يبلغ من العمر 62 عام، يعاني من مياه بيضاء ونزيف بالجسم الزجاجي بالعين اليمني وقطع بالشبكية، بعد توفير مستلزمات التشغيل، وذلك تحت إشراف الدكتور هيثم مأمون، استشاري جراحات العيون والشبكية، والدكتور محمد طاهر، مدير مستشفى بنها النموذجي، والدكتورة ماري حلمي، مديرة التموين الطبي.

وأضاف أن استحداث وحدات الرعاية المتوسطة تقلل زمن إنتظار مرضي الرعايات بالطوارئ، وتوفر أسرة للقضاء علي قوائم انتظار الجراحات والتداخلات الطبية الحرجة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار.