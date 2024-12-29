شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة أوسيم التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد مواعيد الامتحانات من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ونشرت إدارة أوسيم التعليمية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل بمدارس أوسيم، وذلك على النحو التالي:

وأكدت المديريات التعليمية أن أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول تتضمن جميع جزئيات المنهج الدراسي للفصل الدراسي الأول، بحيث تشمل الموضوعات الدراسية التى تم تدريسها للطلاب بالترم الأول، ومن ثم يجب على الطلاب التركيز على جميع جزئيات المقرر الدراسى للترم الأول دون حذف أي موضوعات.



وحددت المدارس ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات، ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو القيام بأى أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة كتابة الاسم رباعيًا باللغة العربية ورقم الجلوس فى المكان المخصص بورقة الإجابة، كما حذرت من الشطب فى ورقة الإجابة، كما يتم استخدام القلم الأزرق فى الإجابة عن الأسئلة ويمنع استخدام أي ألوان أخرى، ويتم الحضور قبل ميعاد الامتحان بوقت كاف أو بنصف ساعة على الأقل، على أن يتم الانصراف فى الموعد المحدد.