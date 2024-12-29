شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه بالاستعانة بمعلمى الحصة فى أعمال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت بعض المديريات التعليمية، المدارس بالاستعانة بـ معلمي الحصة المقيدين بالمدارس للمشاركة في أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والتى تبدأ 11 يناير المقبل، كما شددت على عدم إشراك العاملين بالمدارس المحرومين من أعمال الامتحانات في أعمال الملاحظة أو التقدير أو كنترول المدرسة وذلك بامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكدت المديريات علي ضرورة متابعة المدارس من حيث كفاية المعلمين بالمدرسة لأعمال الملاحظة ويمكن سد العجز بالمدارس إن وجد من خلال الاستعانة بمدارس الإدارة والتي بها زياده من المعلمين وذلك لصالح العمل.

كما وجهت المديريات التعليمية، بغلق باب المدرسة والتأكد من شخصية الزائرين، والتنبيه على المدارس بإبلاغ الجهات المختصة في حالة وجود حالة مرضية او اشتباه لمتحور كورونا، التنبيه على جميع العاملين بالمدارس بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.