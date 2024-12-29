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الإجازات الرسمية 2025 .. اعرف كام يوم إجازة فى العام الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:00 ص

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن العام الميلادى الجديد 2025، والذى يبدأ أول أيامه الأربعاء المقبل، ومع قرب العام الميلادى الجديد 2025، يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية فى 2025  خلال العام الجديد.


ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، كالآتى:


7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد
25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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