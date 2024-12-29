شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ اليوم التقييم المبدئى لأولى وثانية ابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 09:00 ص

بدأت المدارس اليوم الأحد التقييم المبدئى للصفين الأول والثانى الابتدائي للفصل الدراسي الأول حتى 5 يناير المقبل مع استمرار الدراسة للطلاب داخل المدارس، على أن يتم عقد التقييم النهائى من يوم 16 حتى 23 يناير 2024.

ووجهت المديريات التعليمية، تعليمات بشأن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول، حيث يتم كالتالى:

- يتم عقد تقييمين الصفين الأول والثاني الابتدائي ( المبدئي والنهائي ) الجميع المواد « اللغة العربية - الرياضيات - متعدد التخصصات - الإنجليزية - التربية الدينية».

- يقوم كل معلم يعمل التقييم الخاص بفصلة.

- التقييم بنموذج واحد وينقسم إلى ( تحريري / شفوي / مهاري) التحريري ( اجتاز ولم يجتاز ).

- يعقد التقييم تحريريا من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي تحت الإشراف لموجهي الصفوف الأولي .

- التقييم في جميع المواد من عشرة درجات والاجتياز من خمس درجات ويحتفظ بأوراق التقييم في المدرسة سواء كراسة أو أوراق حسب ظروف كل مدرسة ولا يكلف ولي الأمر بأي مصروفات إضافية .

- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ويحسب الخطأ بنصف درجة.

- علي توجيه الصفوف الأولي متابعة التقييم والتوقيع علي نتيجة التقييم.

ويقدم الخليج 365 فى التقرير التالى تفاصيل عن تقييم تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى للترم الأول:

- تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعى.

- يتم التقييم من خلال تنفيذ المهام الفردية والجماعية.

- المهام التى ينفذها الطالب تكون تحريرية وشفوية ومهارية.

- يعتمد التقييم على مستوى الطلاب طوال الترم والمهام التى يتم تنفيذها.

- تقييمات الطلاب فى أولى وثانية ابتدائى تعمل على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.

- تقييم التلميذ بهدف تحفيزهم على تحسين أدائهم.

- يتم تعريف أولياء الأمور بنتائج التقييمات للترم الأول.