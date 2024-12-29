شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تقييم الطلاب فى المواد العملية للفصل الدراسي الأول والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 10:21 ص

انطلقت اليوم الأحد تقييمات الطلاب فى المواد العملية للمرحلة الإعدادية والثانوية، حيث قامت بعض المدارس بعقد تقييمات فى المواد العملية للطلاب وفق الجداول التى تم إعلانها من الإدارات التعليمية، على أن تنطلق اختبارات الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع نهاية الأسبوع الجارى كما سيتم عقد امتحان الفصل الدراسي الأول فى المواد الدراسية الأساسية 11 يناير المقبل.

أعلنت إدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل، وذلك على النحو التالي:

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، على النحو التالي:

أولاً: المرحلة الإبتدائية:

-الصف الثانى والثالث ( فصل واحد ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى ( عام ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

ثانياً: المرحلة الإعدادية:

-الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

علماً بأن يوم الأحد الموافق الموافق 19/1/2025 إجازة بمناسبة عيد الغطاس.

ثالثًا الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى:

-الصف الأول الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

رابعاً: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع:

-الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

خامساً: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين:

-الصف الأول الثانوى للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.



