شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر ديسمبر للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالى التموين ضمن مقررات التموين عن شهر ديسمبر 2024، حيث يتم الصرف للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وعلى جانب آخر، تستمر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد، حيث ضخت كميات كبيرة فى سوق اليوم الواحد بقنا ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة والمنظفات من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 30%.