شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الصلاة مع قسطرة البول لسيدة عجوز؟.. أمين الفتوى يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، حول سيدة عجوز لا تقوم وتضع قسطرة للبول وتريد أن تصلي ماذا تفعل؟

ورد الشيخ عويضة عثمان: "الوضوء شرطه صحة الصلاة والإنسان لا ينتقد وضوئه إلا بخروج شيء من أحد السبيلين يعني القبول أو الدبر وأحيانا بعض الناس اللي بيعمل عملية بيركب قسطرة ممكن يقعد بها يوم واثنين وأسبوع وأكثر وإذا استطع أن يرفع القسطرة عند الصلاة ماشي ولكن يصعب جدا".

وتابع: "نقول للشخص المريض الذي يركب قسطرة لسبب طبي صلي بها والصلاة صحيحة وهو يتوضأ ويصلي بها ما شاء طالما أنه لم يحدث حدث اخر غير البول اللي بينزل للقسطرة".

