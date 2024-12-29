شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة استئناف عظة البابا تواضروس الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الكثير العظة الأسبوعية، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأوضح قداسته الأربعاء الماضي، إلى أنه سيتم إيقاف العظة لحين الانتهاء من فترة الأعياد والمناسبات في الفترة المقبلة الخاصة برأس السنة وعيد الميلاد وعيد الختان وعيد الغطاس.

وأكد البابا تواضروس عودة استئناف العظة الأسبوعية مع بداية الصوم الكبير (الأربعاء 27 فبراير 2025)، وجاء ذلك في ختام عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بأغاخان التابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية.

وكان قد قداسة البابا تواضروس الثاني، الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وزار قداسته، يوم الإثنين الماضي، مقر بطريركية الأقباط الكاثوليك بكوبري القبة، وكان في استقبال قداسته إلى جانب البطريرك، عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية، والكهنة، والراهبات.

