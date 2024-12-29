شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل بالمركز التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة، الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وذلك على النحو التالي..

- صورة مستند إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل.

- أصل الرخصة المطلوب تجديدها.

- صورة عقد الإيجار/التمليك مع الاطلاع على الأصل.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبة للمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

- إيصال سداد الرسوم.

ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم لعقار غير الآيلة للسقوط، وطلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، وتجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، واسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وطلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، واستخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة لمحل، وطلب قيد اتحاد شاغلين، وطلب تصالح على مخالفة).

وتقام المراكز التكنولوجية بـ محافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.