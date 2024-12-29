شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثير من المواطنين عن كيفية استخراج بدل فاقد للبطاقة الذكية، طريقة التعامل مع سرقة أو تلف أو فقد البطاقات، لذا كشفت وزارة التموين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي عن طريقة التعامل.

طريقة التعامل مع سرقة / تلف/ فقد البطاقات:- يقوم المواطن في حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها بالاتصال الفوري بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.- يقوم مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.- تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة 3 أيام عمل رسمية.- يقوم المواطن بتحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاث أيام يتم أعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.- تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.- يقوم مكتب التموين بمراجعة البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.- يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.- يقوم المواطن باستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة .- يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة .