شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: الموساد اغتال إسماعيل هنية بواسطة قنبلة وضعت فى غرفته بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سماح الرقابة العسكرية بجيش الاحتلال بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية فى طهران كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن هنية رُصد وهو يرتاد الموقع ذاته في طهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها.

وأشارت القناة إلى أن الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره، مؤكدة أن القنبلة وضعت فى غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه.



وأكدت القناة إلى أن ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه، مؤكدة أن عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات.