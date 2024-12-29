شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول على تمويل من بنك ناصر والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الحصول على قرض أو تمويل نقدي، إذ يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويلات نقدية أو قرض بحد أقصى 75% من المرتب أو المعاش، ولا يتم منح القرض لموظفى العقود المؤقتة إنما للعمالة الدائمة شرط أن يكون مر على التعييـن 5 سنوات وتكون العائد 11% فى حالة وجود ضامن حكومى و11.7 % فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.

وفي التقرير التالي نستكمل الشروط والأوراق المطلوبة:



الموظفون بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام- الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ).- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.- بيان مفردات الدخل ( مرتب ) لطالب التمويـل.- بيان الحـــالة الوظيفية.- نفس الأوراق للضامن. أصحاب المعاش / ورثة المعاش- الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ).- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.- إيصال مرافق حديث.- بيان مفردات الدخل ( بيان معاش / بيان بنصيب الورثة) لطالب التمويل.- نفس الأوراق للضامن بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية ومفردات المـرتب.

ويتم بعد ذلك التقدم بالمستندات المطلوبة لأقرب فرع للعميـل، ومراجعة المستندات ومراجعة نتيجة الإستعلام المركزى "i-score"، تحويل المرتب أو المعاش، ثم الصرف للعميل .