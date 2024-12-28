شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: حماس قد توافق على صفقة محدودة لإطلاق محتجزين قبيل تنصيب ترامب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية عن مشاركين بالمفاوضات قالت إن حماس قد توافق على صفقة محدودة لإطلاق محتجزين قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر مطلعة قال إن الصفقة المصغرة لا تشمل إنهاء الحرب على غزة، ونعمل على بلورة صفقة تبادل مصغرة قبيل تسلم ترامب مهام منصبه، ونتوقع التوصل إلى صفقة تبادل قبل تسلم ترامب منصبه رسميا.

وتابعت القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن رئيس الأركان أمر بالاستعداد لتوسيع الحرب في قطاع غزة وتعزيز القوات.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

