شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتماد مواعيد الامتحانات من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وجاءت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس إدارة منشأة القناطر التعليمية على النحو التالي:



































ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لإستقبال الإمتحانات والتأكد من جاهزية كافة اللجان المقرر عقد الإمتحانات بها والمراجعة الدورية لإستعدادات الإدارات والمدارس بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أية تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس ورفع أية مخلفات أولاً بأول ومنع أية مظاهر للعشوائية والضوضاء لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.