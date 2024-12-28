شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الصلاة مع قسطرة البول لسيدة مسنة.. أمين الفتوى يُجيب والان مع تفاصيل الخبر

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عن سؤال لبرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس، حول سيدة مسنة لا تقوم وتضع قسطرة للبول وتريد أن تصلي ماذا تفعل؟

ورد الشيخ عويضة عثمان: "الوضوء شرطه صحة الصلاة والانسان لا ينتقد وضوئه إلا بخروج شيء من أحد السبيلين يعني القبول أو الدبر وأحيانا بعض الناس اللي بيعمل عملية بيركب قسطرة ممكن يقعد بها يوم واثنين واسبوع وأكثر وإذا استطع أن يرفع القسطرة عند الصلاة ماشي ولكن يصعب جدا".

وتابع: "نقول للشخص المريض الذي يركب قسطرة لسبب طبي صلي بها والصلاة صحيحة وهو يتوضأ ويصلي بها ما شاء طالما أنه لم يحدث حدث اخر غير البول اللي بينزل للقسطرة".

