شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تنفيذ مشروع إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز بالسوق المحلى والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول اليوم تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة سكادا فى مقر شركة بتروجاس بالقاهرة.

يأتى المشروع الجارى تنفيذه ضمن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمى بأنشطة قطاع البترول من أجل إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز بالسوق المحلى.

واستعرض المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس شركة بتروجاس موقف المشروع، موضحاً أنه يعمل على الوقوف اللحظى على أرصدة البوتاجاز المتاحة فى كل مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، والربط على غرفه الوقود بهيئة البترول لالتقاط وتسجيل الكميات، وتعتبر هذه هى المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة اسكادا التى تشمل مواقع الشركة فى ( الجيزة / سوهاج / الاسكندرية ) على أن تبدأ من غد المرحلة الثانية لينتهى العمل بها فى 2025/5/31 لتغطى كافة محطات ومواقع شركة بتروجاس، كما استعرض كافة خطط التحول الرقمى فى منظومة البوتاجاز بالشركة والتى تستمر حتى عام 2028.

وتشمل إلى جانب هذا المشروع مشروعات اخرى لمراقبة أرصدة البوتاجاز داخل الصهاريج Tank Gauging system، ومراقبة وإدارة السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز، ومشروع إدارة بيانات معدات تعبئة اسطوانات البوتاجاز.

ووجه المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول بضرورة اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية فى كافة مواقع الشركة بكل دقة وحزم للحفاظ على العنصر البشرى لكونه الثروة الحقيقية لقطاع البترول، كما وجه الشكر لقيادات الشركة والعاملين بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى المشروعات الخاصة برقمنة منظومة البوتاجاز ورفع كفاءتها.

شارك فى الزيارة أيمن عبد البديع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة للنقل والتوزيع، وأحمد الخليفة الرئيس التنفيذى للهيئة للتخطيط والمشروعات ولفيف من مسئولى الهيئة، وحسام أسعد رئيس شركة إيبروم، وهيثم فيزان نائب رئيس شركة إيفاكو، وقيادات شركة بتروجاس.