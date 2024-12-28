قواعد وخطوات التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2025

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد وخطوات التقدم إلكترونيا للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2025,2026 كالتالى:

- يجب التأكد من ملئ كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

يجب أن يتم ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الإسم رباعياً وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان أخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

- أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

- تكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة، ولا يتم النقل أو التحويل من أى مدرسة لأخرى تحت أى مسمى أو لأى سبب إلا بتقديم جديد فى المواعيد المحددة على منصة التقدم الإلكترونية.

- أن يكون البريد الإلكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

- يجب أن يتم تسجيل رقم هاتف محمول صحيح ومملوك لصاحب الطلب للتواصل من خلاله وفى حال عدم صحة الرقم أو عدم إمكانية التواصل عليه تكون المسئولية على ولى الأمر ودون أدنى مسئولية على المدرسة.

- أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

- يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائياً ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الأخر الذي يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولى الأمر الحق في نقل التلميذ بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها.

- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.



- يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.



فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت.

- يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن تقبله المدرسة ويكون القبول النهائي كشرط أساسى هو اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة وتوافر الأماكن المتاحة وفق خطة الكثافة المقررة لكل مدرسة ولا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.



- مسئولية نقل الملف الإلكترونى للطفل مسئولية كاملة على ولى الأمر وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه ١٥ يوم (فقط خمسة عشر يوماً) من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظراً لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة ٣٠ يومًا، من خلال الضغط على الرابط التالي

كما تنوه وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس ٥٨ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.