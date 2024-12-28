شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بالفيروس المخلوى وكيفية انتقال العدوى.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام، موضحة أن فترة التعافى من الفيروس عند الإصابة به من أسبوع إلى أسبوعين، وتتشابه أعراضه مع نزلات البرد والأنفلونزا العادية، ولكنها ربما تكون أكثر حدة مع البعض عند الإصابة، وتتمثل أعراض المرض فى ارتفاع درجة الحرارة والعطس وضيق التنفس.



أعراض فيروس المخلوى التنفسي الشديدة:

صعوبة فى التنفس.

توقف أثناء التنفس أو تنفس قصير وسطحى وسريع.

تنفس بصوت صاخب .

أسباب الإصابة بفيروس المخلوى التنفسى:

الاتصال الوثيق بشخص مصاب بالعدوى

لمس جسم ملوث ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك.

اللعاب والمخاط هى المركبات التى تنقل الفيروس من شخص إلى آخر.

من خلال الرذاذ التنفسى الذى يخرج من جسمك عند السعال أو العطس

يعيش الفيروس على الأسطح الصلبة مثل الطاولات لعدة ساعات

غسل اليد يزيل الفيروس .

فيروس المخلوى التنفسى معد للغاية

ظهور الأعراض تستمر لمدة من ثلاثة إلى ثمانية أيام

مضاعفات فيروس المخلوى التنفسى ما يلي:

التهاب القصبة الهوائية.

التهاب رئوى .

التهاب الشعب الهوائية الحاد .

تفاقم الحالات الموجودة مثل الربو أو قصور القلب الاحتقانى أو مرض الانسداد الرئوى المزمن ( COPD ).

فشل تنفسى .

نقص الأكسجين أو انخفاض مستويات الأكسجين.

الجفاف.

التهابات الأذن.

الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم:

الأطفال المولودين مبكرًا (الولادة المبكرة).

الأطفال أقل من سنتين من العمر.

الأطفال الذين يعانون من حالات مرضية معينة مثل أمراض القلب الخلقية أو ضعف الجهاز المناعي.

البالغين فوق سن 65 عامًا.

البالغون الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو أمراض القلب أو ضعف الجهاز المناعي.