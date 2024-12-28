شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقترب درجات الحرارة من الصفر فى شتاء 2025.. الأرصاد تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 28 ديسمبر 2024 08:07 م
كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن شتاء هذا العام أكثر برودة من شتاء العام الماضي، حيث كان شتاء العام الماضي أكثر دفئا، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد شتاء هذا العام انخفاضات أكثر في درجات الحرارة وصقيعا على المزروعات.
وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تقترب من الصفر في بعض المناطق وتصل لصفر درجة في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في انخفاضها الأيام المقبلة خاصة في شهر يناير ذروة فصل الشتاء.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.
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