شكرا لقرائتكم خبر عن كذب وتضليل وفبركة.. دور اللجان الإلكترونية فى التحريض ضد مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الفترة الماضية، حملة إلكترونية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعى، تعتمد على نشر فيديوهات مفبركة قديمة لتظاهرات سبق نشرها عام 2019 منذ أن أطلق المقاول الهارب محمد على دعواته التحريضية ضد الدولة المصرية.

وتهدف هذه الحملة من إعادة نشر هذه الفيديوهات المفبركة تضليل الرأى العام وإثارة الفوضى بين البسطاء والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية، ويقود هذه الحملة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مثل شخص يدعى محمد عبد الرحمن الذى كان أول من نشر هذه الفيديوهات المفبركة ثم انطلقت من بعده اللجان الإلكترونية الإخوانية وأبواق الجماعة الإرهابية بالتنسيق مع جهات عربية ودولية.

ليس هذا فقط بل هناك لجان إلكترونية إسرائيلية يقودها شخص يدعى إيدى كوهين، ولجان أخرى تركية روجت لهذه الفيديوهات المفبركة القديمة عن طريق استخدام حسابات مزيفة تتدعى الانتماء للعالم العربى وتدار من داخل تركيا وإسرائيل وتتشابه من حيث طبيعة المحتوى والهدف ونشر الأكاذيب والشائعات.

وسقط بعض الإعلاميين العرب والمعارضين لبلدهم من الخارج فى فخ أجهزة المخابرات الأجنبية وتورطوا فى الترويج لهذه الحملة والترويج لهذه الفيديوهات المفبركة، ولعبت بعض الحسابات الأجنبية التى تدار من الولايات المتحدة وبريطانيا دورا فى نشر هذه الفيديوهات دون التأكد من صحتها، وتنطوى هذه الحملة على تنسيق ممنهج بين أطراف ودول معادية لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار داخل الدولة المصرية وخلق حالة من الخوف بين المواطنين.