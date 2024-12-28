شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: انتهاء المرحلة 1 من المشروع العملاق لإعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الدولة تتبنى المشروع العملاق لإعادة إحياء مصانع الغزل والنسيج، معلنا أن هذا المشروع العملاق انتهت المرحلة الأولى منه ضمن مراحله الثلاثة.



وتابع فى تصريحان تليفزيونية من مصانع غزل المحلة، أن تكلفة الإجمالية للثلاث مراحل تتعدى الـ 56 مليار جنيه.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،محطة الكهرباء الجديدة التى تمت إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة بالمحلة الكبرى من الطاقة الكهربائية.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى وقت قياسى، قائلا" جيت فى فبراير مكنش فى حاجة خالص وحاليا تم إنشاء المحطة "

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مدينة المحلة الكُبرى لبدء زيارة تفقدية فى مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فى إطار متابعة موقف المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

ويُرافق الدكتور مصطفى مدبولى خلال الجولة كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ومن المُقرر أن يطّلع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية اليوم على الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.