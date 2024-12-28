شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الأرصاد.. 5 محافظات على موعد مع أمطار غزيرة ورعدية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه في ظل المتابعة المستمرة لـ حالة الطقس تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار فرص الأمطار المتوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- شمال البحيرة - شمال كفرالشيخ- بو سعيد) على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: وتستمر هذه الأجواء حتى مساء اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

ويسود اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 07، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.