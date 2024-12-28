شكرا لقرائتكم خبر عن العرض المسرحي لصندوق مكافحة الإدمان يصل المناطق المطورة لرفع الوعى بخطورة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان "2024_2028" والتى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، العرض المسرحى تحت عنوان" Sale" بمسرح السلام بمشاركة الشباب وأسرهم من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وأسرهم، بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة.



الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير التحرير يشهدان العرض المسرحى

العرض المسرحي الذي أنتجه الصندوق وبطله الفنان سامح حسين تم عرضه على مدار الأسابيع الماضية في العديد من الجامعات المصرية وجارى عرضه حاليا على مسرح السلام بمشاركة الشباب من المناطق المطورة ،حيث يستعرض رحلة التعاطي والخسائر التي يتعرض لها الشخص المدمن وفقدانه لأهم الشخصيات في حياته والذي قد يكون أحد أفراد أسرته ،كما يرصد العرض المسرحي أبرز الدوافع المسببة لتعاطي وإدمان المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المنتشرة المسببة لتعاطي المخدرات خاصة المخدرات " التخليقية " من كونها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة وغيرها من المعتقدات الخاطئة عن المخدرات بهدف رفع وعي الشباب بخطورة التعاطي وحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان .ويأتي إطلاق العرض المسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ضمن تنفيذ المكون الثقافي بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان ،وسيجوب العرض العديد من المحافظات خلال الفترة المقبلة



العرض المسرحى لصندوق مكافحة الإدمان يستهدف توعية الشباب من أبناء لمناطق المطورة



وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" ، مثل "حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة ، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشائر الخير " وغيرها من المناطق المطورة ،وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة ،كما قام الصندوق بتجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات



تفاعل الجمهور مع العرض المسرحي



تفاعل الشباب مع العرض المسرحي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطى