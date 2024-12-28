شكرا لقرائتكم خبر عن سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2025,2026 كالتالى:

- المستوى الأول رياض أطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثاني رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى 7 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الثاني الابتدائي 7 سنوات حتى 8 سنوات عدا يوم واحد.

ويتم قبول المستوى بناءا على الأماكن المتاحة في الفرع المتقدم إليه، وفي حالة التقدم لمراحل ما بعد أولى رياض أطفال يشترط التحويل من مدرسة لغات.

- يتم حساب سن الطفل المتقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية فى 1 أكتوبر 2025.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 30 يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

كما تنوه وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس ٥٨ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.