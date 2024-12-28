وزارة التضامن تدشن المرحلة 2 لمبادرة اكتشاف الموهوبين بأندية الطفل من الأسمرات

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القاهرة - سامية سيد - دشنت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الثانية لمبادرة "أنا موهوب" من الأسمرات بالتنسيق والشراكة مع وزارة الثقافة واليونيسف لاكتشاف الموهوبين من الأطفال بأندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقالت منى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن الفعالية التى نظمت بمركز مكافحة عمالة الأطفال بمجمع الخدمات المتكاملة بالاسمرات استهدفت اكتشاف وتنمية مواهب عدد 200 طفل من أطفال أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال من أحياء الأسمرات، الأباجية، وحلوان باستهداف تنمية مشاركة الطفل للاشتراك بمسابقة الدولة "المبدع الصغير"، والتى تنظم تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت دكتورة هانم عمر مدير عام الإدارة العامة للطفل بوزارة التضامن الاجتماعى أن الفعالية التى نظمت بالاسمرات شهدت اقبالا واسعا من الأطفال، حيث تضمنت جلسة تعريفية تفاعلية عن أهمية استغلال الوقت والأفكار المختلفة لاستثمار الوقت لتطوير المهارات، واستعرض الأطفال المهارات المختلفة فى القاء الشعر والفنون .

وأضافت عمر أنه تم إجراء اختبار "المصفوفات المتتابعة الملونة" لاختبار "مقياس روجرز للذكاءات المتعددة" بمساعدة فريق العمل، لتعزيز قدرة الأطفال على التفكير النقدى والإبداعي، وفى إطار دعم الثقافة العامة، تم تقديم فقرة ترفيهية من عروض الأراجوز وأسئلة ثقافية للأطفال.

وعلى هامش الفعالية، تم إدارة ورشة عمل مفتوحة مع أولياء الأمور، أكدت على دور الأسرة فى تشجيع الطفل على إظهار مواهبه والمبادرات الحكومية العديدة القائمة التى تحفز الاستثمار فى البشر، وآليات التواصل الإيجابى مع الطفل وفتح قنوات حوار مستدام للتوعية واكتشاف الموهبة .

وفى محافظة الغربية انطلقت فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة بالتنسيق مع جمعية السيدات المسلمات فى كفر الزيات، محافظة الغربية، بمشاركة ٧١ طفلاً و١٥ ولى أمر باستهداف اكتشاف المواهب الاطفال مبكرا فى مجالات الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ورفع وعى أولياء الأمور بأهمية اكتشاف مواهب أطفالهم وطرق تنميتها.

والجدير بالذكر أن مبادرة "أنا موهوب" تستهدف اكتشاف وتنمية مواهب عدد 1000طفل من أطفال أندية الطفل ومراكز مكافحة عمالة الأطفال بمحافظات شمال سيناء ومرسى مطروح والإسكندرية والقاهرة والمنيا والغربية للاشتراك بمسابقة الدولة "المبدع الصغير"، والتى تنظم تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسى حرم السيد رئيس الجمهورية .

و تستهدف أيضا تفعيل دور أندية الطفل، والتى يبلغ عددها 340 ناديا، بالإضافة إلى مراكز مكافحة عمل الأطفال، والتى يبلغ عددها 14مركزا بإجمالى عدد مستفيدين 12ألف و77طفلا مستفيدا من الخدمات التى تقدمها تلك الأندية والمراكز، كما تهدف المبادرة إلى تشبيك العمل بين تلك المراكز والأندية وبين الإدارات الاجتماعية والأسرة كل فيما يخصه لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتلبية الاحتياجات المطلوبة للنهوض بمستوى نادى الطفل وتوفير البيئة الملائمة لاكتشاف المواهب وتنميتها.