شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال على المرضى والطواقم الطبية فى قطاع غزة، أطلق مرصد الأزهر صرخة إنسانية تعبر عن معاناة الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال. فقد أثبتت ممارسات هذا الاحتلال، على مدار أكثر من 400 يوم، أن أجندته العسكرية والسياسية تتجاهل أبسط مبادئ الإنسانية، وتتجاهل أيضًا أرواح الأبرياء طالما أن ذلك يخدم مصالحها.

وإذ يتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ببالغ الأسى التطورات الأخيرة فى مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا، حيث استُهدفت الطواقم الطبية والمرضى فى اعتداءات ممنهجة… فإنه من هذا المنبر الإنساني، نرفع صوتنا باسم كل فلسطينى يواجه الموت بصبر وشجاعة، داعين المجتمع الدولى إلى التحرك الفورى لإنهاء هذه الانتهاكات. ونؤمن أن هذا النداء سيُسمع فى السماء، وإن تجاهلته الأرض.

وشدد المرصد على أن التصعيد المستمر وما يرتكبه الاحتلال من جرائم لا ينفصل عن صمت المجتمع الدولى وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حازمة تضع حدًا لهذه الممارسات التى تصل إلى حد التطهير العرقى بحق الفلسطينيين فى القطاع.

وعليه، يُحمّل مرصد الأزهر المجتمع الدولى المسئولية الكاملة عن حماية أرواح 350 شخصًا من الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين كانوا داخل المستشفى، خاصة مع انقطاع الاتصال بهم.

إن هذا النداء ليس مجرد كلمات، بل هو صرخة حق فى وجه الظلم، ودعوة عاجلة لإنقاذ أرواح تُزهق كل يوم أمام مرأى العالم.. فهل من مُجيب؟!

جدير بالذكر أن الاحتلال ارتكب ثلاثة مجـ ـازر خلال ال24 ساعة الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدًا ونحو 100 مصاب؛ ليرتفع بذلك عدد شـ هداء العدوان الإرهابى على غزة منذ ال7 من أكتوبر عام 2023م إلى 45,436 شهيدًا ونحو 1-8,038 مصابًا.