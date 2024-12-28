شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: قانون العمل الجديد ينشئ صندوقا جديدا للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية جموع الطبقة العاملة، إلى الاصطفاف خلف ماكينات الإنتاج وتعظيم الأثر الاقتصادى والإصرار على المضى قدما نحو أداء الأعمال بجودة وفق رؤية القيادة السياسية فى الاتجاه نحو استكمال البناء والعمران فى الجمهورية الجديدة.

وأكد المهيرى فى تصريحات صحفية تزامنا مع إطلالة عام جديد المضى قدما نحو تجديد تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ ما يلزم من الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

أضاف أن تطلعات العمال تتجه دائما نحو إصدار قانون العمل الجديد كونه أحد أقوى التشريعات الاجتماعية التى تنظم علاقات العمل بين أطراف الاقتصاد ممثلة فى "العمال وأصحاب الأعمال".

وقال إن ذلك التشريع يضم مواد جديدة تحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة التى نالت من اهتمامات القيادة السياسية كثيرا حيث اقر احدث باب لهم انشاء صندوق خاص بهم فضلا عن محفزات اخرى صحية واجتماعية تضمن لهم حياة كريمة..ومنها التمتع بالمشروع الطبى الاكبر فى الناريخ وهو" التامين الصحى الشامل'.

شدد على ان أجندة التنظيم النقابى فى مجال التدريب ' بالعام الجديد تدور فى فلك توفير الوظائف المناسبة التى تتوافق واحوال سوق العمل الرقمى خاصة فى علم " التسويق ' بإعتباره احد اهم العلوم الهامة فى مشهد التجارة المحلية والخارجية بكافة انواعها والممر الرئيسى لجذب استثمارات جديدة متعددة الجنسيات.

وكشف " المهيرى ' عن دور " مناهج التثقيف ' الجديد الذى يمهد الطريق لخلق اجيال قادرة على القيادة نحو انماء الانتاج الوطنى حيث تعتمد برنامج " الوعى ' كيانا أساسيا على طاولة الندةات والمؤتمرات والفاعليات لمواجهة كافة التحديات بما فبها الشائعات التى تسبب الفوضى داخل اسواق العمل.

وأوضح ان تنشيط برنامج إدارة الحوار الاجتماعى الديمقراطى الجديد والمفاوضة الاجتماعية وتطوير ادارتها ياتى على طاولة اهتمامات التنظيم النقابى.