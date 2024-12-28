شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل المحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج والان مع تفاصيل الخبر

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، واستمع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التى تمت بها.



وكان وزير قطاع الأعمال العام قد استعرض تقريرًا حول تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام ومنها؛ القطن قصير التيلة، والقطن المصري، وكذا مشروع إنتاج البوليستر.

كما استعرض الوزير مشروع تطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المُستهدفة قبل وبعد التطوير من الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة، وكذا الاستثمارات المُنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، وموضحًا أن التنفيذ بلغ نسبا ومعدلات متقدمة للغاية ما من شأنه النهوض بذلك القطاع.