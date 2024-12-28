شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فتح باب التقدم لعام 2026.. 10 مميزات بالمدارس المصرية اليابانية والان مع تفاصيل الخبر

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2025,2026، وتوجد 10 مميزات بالمدارس المصرية اليابانية تجعلها مختلفة ومتميزة فى نفس الوقت وتشجع ولى الأمر على التقدم لأبنائه بها كالتالى:

- مناهج دراسية متطورة.

- يتم تدريس اللغة الأجنبية بشكل متميز حيث يطبق المنهج المصرى المطور.

- تعمل المدارس على بناء شخصية الطفل.

- كما يحصل الطالب على تعليم متميز.

- تعمل المدرسة على تحقق السعادة للأطفال والطلاب من خلال الأنشطة.

- أعضاء هيئة التدريس بالمدارس المصرية اليابانية متميزون ومدربين.

- الفصول الدراسية واسعة كما أن الكثافة قليلة.

- المدارس مجهزة بالخدمات و المرافق على أعلى مستوى.

- تعتبر الأنشطة الفنية والرياضية أساسية وتقدم بشكل وطريقة متميزة للطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2025، بداية من الخميس 26 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة ٣٠ يومًا، من خلال الرابط التالي:

https://ejs4students.moe.gov.eg

كما تنوه وزارة التربية والتعليم عن أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد آخر من المدارس خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 58 مدرسة خلال العام الجاري.

كما سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.

والجدير بالذكر أن إجمالي عدد المدارس ٥٨ مدرسة في ٢٦ محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.