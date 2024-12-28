شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يعلن نتيجة مسابقة المستشار شوقى الفنجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أسماء الفائزين فى مسابقة وقف المستشار شوقى الفنجري للعام 2024 بعنوان: "الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.. الحلول والآليات"، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم من فحص ومناقشة وتقييم الأبحاث التى تقدم بها عدد كبير من الباحثين من مختلف التخصصات.



وهنأ الدكتور محمد سامى عبد الصادق الفائزين بجوائز المسابقة والبالغ عددها ثمان جوائز، منها ثلاث جوائز أصلية بقيمة 50 ألف جنيه وخمس جوائز تشجيعية بقيمة 10 آلاف جنيه.

ففى الجوائز الأصلية للمسابقة، فاز بالمركز الأول حازم يوسف أبوضيف - إمام وخطيب ومدرس بـ وزارة الأوقاف المصرية، وفاز بالمركز الثانى مناصفة كل من الدكتور محمد السيد فرج ألماظ - الأستاذ المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية، والدكتور عمرو مصطفى أحمد حسن - الأستاذ المساعد بقسم التعليم العالى والتعليم المستمر بكلية الدراسات العليا للتربية، بينما فاز بالمركز الثالث مناصفة كل من الدكتور سيد على السيد محمد - معلم أول لغة عربية والحاصل على درجة الدكتوراه فى الآدب، والأستاذة ايمان محمد عبد اللاه أحمد - أخصائى أول إعلام تربوي.

وفى جوائز التشجيعية للمسابقة، فازت بالمركز الأول الدكتورة منة الله محمد نجيب محمد المدرس - المساعد بقسم المكتبات بكلية الآداب جامعة بنها، وفازت بالمركز الثانى الدكتورة نجوى يوسف جمال الدين - وكيل كلية الدراسات العليا للتربية سابقًا، وفاز بالمركز الثالث الأستاذ شريف علاء الدين محمد - مدير الاتصال السياسى بالشركة القابضة للكهرباء، وفازت المركز الرابع الدكتورة سوزان عبد الرحمن محمد - مدرس الإحصاء الحيوى بكلية الدارسات العليا للبحوث الإحصائية، وفاز بالمركز الخامس الأستاذ محمود عبد المعز عبد الرحمن - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.



وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقة الفنجرى البحثية التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية، وذلك فى محاولة للتصدى لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية فى المجتمع المصري، وهى مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ العام ٢٠٠٥ لبحث قضايا تنموية تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية بوجه خاص فى مجالات التعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.

جدير بالذكر أن المرحوم المستشار د. محمد شوقى الفنجرى من خريجى كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقد شغل عدة مناصب منها: وكيل مجلس الدولة الأسبق، وأستاذ الاقتصاد الإسلامي، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الاسلامية، وقد توفى فى العام ٢٠١٠ بعدما قضى عمره فى سبيل الأعمال والمشروعات الخيرية، ورصد العديد من الوفقيات لجهات متعددة، منها وقفيات لجامعة القاهرة لصالح طلابها وخدمة لأغراض التنمية فى مصر، ومن أقواله إن: "حقيقة الحياة وسر سعادتها فى كونها جهادا دءوبا من أجل المزيد من العلم النافع والعمل الصالح وتنمية الحياة وتعمير الدنيا".