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طقس اليوم السبت 28-12-2024.. درجات الحرارة تقترب من الصفر بهذه المناطق

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغب

السبت، 28 ديسمبر 2024 08:00 ص

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء، ونشاط رياح أحيانا على بعض المناطق ، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 09، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 07، وسوهاج العظمى 18 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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