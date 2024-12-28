شكرا لقرائتكم خبر عن شروط للحصول على منح الوفاة ومصاريف الجنازة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط صرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفي التقرير التالي نستعرض كافة التفاصيل.

منحة الوفاةعند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. تقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش. وتستحق المبالغ المنصوص عليها لمستحقى المعاش وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد فقط أديت إليه بالكامل. وبالنسبة لإجراءات الحصول على الخدمة فيتم التقدم بطلب للمكتب التابع له لصرف منحة الوفاة. نفقات الجنازةلمواجهة النفقات الطارئة المرتبطة بالوفاة ألزم قانون التأمين الإجتماعى عند وفاة صاحب المعاش الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر تصرف للأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وإجراءات الحصول على النفقات هو التقدم بطلب للمكتب التابع له لصرف نفقات الجنازة.