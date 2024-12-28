شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا وتيسيرات أصحاب المعاشات لرعايتهم الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين على المزايا والتيسيرات التي يتمتع بها أصحاب المعاشات لرعايتهم الاجتماعية، إذ تمنح التأمينات الاجتماعية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة.

في التقرير التالي نستعرض تفاصيل الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات:1. المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.2. توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.3. الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. هذا بالإضافة إلى تيسيرات خاصة، كالآتي:1. تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.2. تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.3. تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.4. تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها ، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.5. أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.6.أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.